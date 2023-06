Stages été multisport et tennis Billère Tennis Club Billère Billère Catégories d’Évènement: Billère

Pyrénées-Atlantiques Stages été multisport et tennis Billère Tennis Club Billère, 10 juillet 2023, Billère. Billère,Pyrénées-Atlantiques Au programme : Matinées Tennis – Pique-nique à amener – Après-Midi : activités sportives variées. ( handball, ping-pong, basket, football…) ⚽️ pour les 6-15 ans.

Billère Tennis Club Rue du Golf

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



? Program: Tennis mornings – Bring your own picnic – Afternoon: various sports activities. ( handball, ping-pong, basketball, soccer…)??? for 6-15 year olds ? Programa: Mañanas de tenis – Trae tu propio picnic – Tarde: actividades deportivas variadas. (balonmano, tenis de mesa, baloncesto, fútbol…) para niños de 6 a 15 años ? Programm: Vormittags Tennis – Picknick mitbringen – Nachmittags: verschiedene Sportaktivitäten. (Handball, Tischtennis, Basketball, Fußball…)??? für 6- bis 15-Jährige

