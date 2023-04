Marché Place Jules Gois, 13 mai 2023, Billère.

Le marché du samedi matin place Jules Gois est un véritable lieu de rencontre et de convivialité autour de produits de qualité..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 13:00:00. .

Place Jules Gois

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Saturday morning market on Place Jules Gois is a real meeting place and conviviality around quality products.

El mercado de los sábados por la mañana en la plaza Jules Gois es un verdadero lugar de encuentro y de disfrute de productos de calidad.

Der Markt am Samstagmorgen auf dem Place Jules Gois ist ein echter Ort der Begegnung und der Geselligkeit rund um Qualitätsprodukte.

Mise à jour le 2022-12-31 par OT Pau