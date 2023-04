Concert : Le Baroque sacré en Europe, 6 mai 2023, Billère .

16.5 16.5 EUR Après ses prestations d’automne 2022 en concert à Pau et à Oloron (le « Requiem » de Duruflé) et à Vienne, Autriche, au sein du chœur du Festival Misatango (« Salve Regina » et la « Misatango » de Martin Palmeri), Émergence, l’ensemble vocal basé à Pau, entame sa 6e saison en vous présentant deux nouveaux concerts, de musique Baroque, en mai 2023.

Le programme que vous pourrez découvrir, intitulé « Vivaldi et ses pairs », comportera plusieurs pièces de musique sacrée baroque de compositeurs européens : Vivaldi, Charpentier, Buxtehude, Telemann, Boyce, De Nebra, ainsi que des chorals de Bach. De plus, le chœur de chambre sera accompagné par un orchestre baroque composé de 2 violons, violoncelle et continuo.

