Portes ouvertes des ateliers de création et visite du Bel Ordinaire Allée Montesquieu, 6 mai 2023, Billère.

Rencontrez les artistes en résidence au BO de 15h à 19h et à 15h15 suivez-nous pour découvrir l’envers du décor de votre espace d’art contemporain et de design graphique !.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 19:00:00. EUR.

Allée Montesquieu Le Bel Ordinaire

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meet the artists in residence at the BO from 3pm to 7pm and at 3:15pm follow us to discover the behind the scenes of your contemporary art and graphic design space!

Conozca a los artistas residentes en el BO de 15.00 a 19.00 h y, a las 15.15 h, síganos para descubrir los bastidores de su espacio de arte contemporáneo y diseño gráfico

Treffen Sie die Künstler in Residenz im BO von 15.00 bis 19.00 Uhr und um 15.15 Uhr folgen Sie uns, um einen Blick hinter die Kulissen Ihres Raums für zeitgenössische Kunst und Grafikdesign zu werfen!

