Drôle de voyage Place de la Mairie, 29 avril 2023, Billère.

Ils ont tous décidé de se suicider, de le faire ensemble. Seulement voilà.

Quand le bus s’en va, ils ne sont plus si seuls et la vie, peu à peu, retrouve des couleurs auprès de gens qu’ils n’auraient jamais croisés sans ce projet sinistre et loufoque.

Jolie galerie de 10 Personnages !

Une vraie comédie tendre et « Feel good ».

Auteur : Paille Cliff

Artistes : Cie Vice Versa

Metteur en scène : Paillé Cliff.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . EUR.

Place de la Mairie Salle de Lacaze

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



They all decided to commit suicide, to do it together. But here it is.

When the bus leaves, they are not so alone and life, little by little, finds colors with people they would never have met without this sinister and crazy project.

Nice gallery of 10 characters!

A real tender and « Feel good » comedy.

Author : Straw Cliff

Artists : Vice Versa Company

Director : Paillé Cliff

Todos decidieron suicidarse, hacerlo juntos. Pero aquí está la cosa.

Cuando el autobús se marcha, ya no están solos y la vida, poco a poco, se vuelve más colorida con personas que nunca habrían conocido sin este siniestro y loco proyecto.

¡Una bonita galería de 10 personajes!

Una verdadera comedia tierna y « Feel good ».

Autor : Paille Cliff

Intérpretes : Compañía Vice Versa

Director : Paillé Cliff

Sie haben alle beschlossen, Selbstmord zu begehen, und zwar gemeinsam. Aber jetzt kommt’s.

Als der Bus wegfährt, sind sie nicht mehr so allein und das Leben gewinnt nach und nach wieder an Farbe, mit Menschen, die sie ohne dieses unheimliche und verrückte Projekt nie getroffen hätten.

Eine hübsche Galerie von 10 Charakteren!

Eine wirklich zärtliche und « Feel good »-Komödie.

Verfasser/in: Strohhalm Cliff

Darsteller: Cie Vice Versa

Regisseur: Paillé Cliff

