Art Place de la Mairie, 28 avril 2023, Billère.

DE SA PLUME TREMPÉE DANS LE VITRIOL, YASMINA RÉZA ASSASSINE LES PETITES MESQUINERIES ORDINAIRES.

Des amis de longtemps révèlent leurs jalousies, leurs médiocrités, et un peu de chacun de nous se révèle en ces relations fausses, orientées, et même un peu minables, sous leurs apparences amicales.

Auteur :Yasmina Réza

Artistes : Compagnie Vice Versa

Metteur en scène : Paille Cliff.

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 . EUR.

Place de la Mairie Salle de Lacaze

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



WITH HER VITRIOLIC PEN, YASMINA REZA ASSASSINATES ORDINARY PETTINESS.

Long-time friends reveal their jealousies, their mediocrities, and a little bit of each of us is revealed in these false, biased, and even a little bit shabby relationships, under their friendly appearances.

Author :Yasmina Réza

Artists : Company Vice Versa

Director : Paille Cliff

CON SU PLUMA VITRIÓLICA, YASMINA REZA ASESINA LA MEZQUINDAD ORDINARIA.

Los amigos de toda la vida revelan sus celos, sus mediocridades, y un poco de cada uno de nosotros se revela en estas relaciones falsas, tendenciosas e incluso un poco cutres, bajo sus apariencias amistosas.

Autor :Yasmina Réza

Intérpretes : Compañía Vice Versa

Director : Paille Cliff

MIT SEINER IN VITRIOL GETAUCHTEN FEDER ERMORDET YASMINA RÉZA DIE KLEINEN, GEWÖHNLICHEN GEMEINHEITEN.

Freunde von einst offenbaren ihre Eifersüchteleien und ihre Mittelmäßigkeit, und ein Stück von uns allen offenbart sich in diesen falschen, orientierungslosen und sogar etwas schäbigen Beziehungen unter ihrem freundschaftlichen Anschein.

Verfasser:Yasmina Réza

Künstler/innen: Compagnie Vice Versa

Regisseur: Paille Cliff

Mise à jour le 2023-03-17 par OT Pau