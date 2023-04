Soirée Fado Rue de la Mairie, 22 avril 2023, Billère.

LE 22 AVRIL PROCHAIN à 20h30 , une soirée Fado par un duo de talent guitare – chant ; c’est gratuit avec libre participation , si cà vous plait vous participez financièrement , sinon ….. rien !

La salle a une bonne acoustique , dispose de plus de 160 places et il y a un parking GRATUIT juste à côté !

L’asso Wa-Iba est active en Afrique et vos dons sont bien utilisés . Cette soirée est dédié à l’éducation d’un jeune sourd muet qui est aujourd’hui en phase d’installation après avoir été longtemps parrainé par l’association pour son éducation ; c’est donc une réussite , mais la situation au Mali s’est dégradé … donc il faut encore pour un temps intervenir pour ce jeune ..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . .

Rue de la Mairie Salle De Lacaze

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



NEXT APRIL 22nd at 8:30 pm, a Fado evening by a talented duo guitar – song; it’s free with free participation, if you like it you participate financially, if not ….. nothing!

The room has good acoustics, has more than 160 seats and there is a FREE parking right next door!

Wa-Iba is active in Africa and your donations are well used. This evening is dedicated to the education of a young deaf mute who is now in the process of settling down after having been sponsored by the association for a long time for his education; it is therefore a success, but the situation in Mali has deteriorated … so it is still necessary to intervene for a while for this young person.

EL PRÓXIMO 22 DE ABRIL a las 20.30 h, velada de fado a cargo de un talentoso dúo de guitarra y canto; es gratis con participación libre, si te gusta participas económicamente, de lo contrario ….. ¡nada!

La sala tiene buena acústica, capacidad para más de 160 personas y hay aparcamiento GRATUITO justo al lado

Wa-Iba trabaja activamente en África y tus donaciones son bien utilizadas. Esta velada está dedicada a la educación de un joven sordomudo que se está instalando después de haber sido apadrinado por la asociación durante mucho tiempo para su educación; es por tanto un éxito, pero la situación en Malí se ha deteriorado… por lo que todavía es necesario intervenir durante un tiempo para este joven.

Am nächsten 22. April um 20:30 Uhr findet ein Fado-Abend mit einem talentierten Gitarren- und Gesangsduo statt. Der Eintritt ist frei, wenn es Ihnen gefällt, beteiligen Sie sich finanziell, ansonsten ….. nichts!

Der Saal hat eine gute Akustik, mehr als 160 Plätze und es gibt einen KOSTENLOSEN Parkplatz direkt nebenan!

Die Organisation Wa-Iba ist in Afrika aktiv und Ihre Spenden werden gut verwendet. Dieser Abend ist der Ausbildung eines taubstummen Jungen gewidmet, der sich heute in der Phase der Niederlassung befindet, nachdem er lange Zeit von der Organisation für seine Ausbildung gesponsert worden war; es ist also ein Erfolg, aber die Situation in Mali hat sich verschlechtert … daher müssen wir noch eine Weile für diesen Jungen eintreten.

