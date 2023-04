Après-midi dansant Rue de la Gravière, 15 avril 2023, Billère.

L’association Tiss’Liens 64 organise un thé dansant le samedi 15 avril 2023 de 15h à 19h. Animation habituelle autour de la danse de société ( valse, paso, danse en ligne, etc). Une buvette sera à votre disposition ..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 19:00:00. .

Rue de la Gravière

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The association Tiss’Liens 64 organizes a tea dance on Saturday, April 15, 2023 from 3 to 7 pm. Usual animation around the company dance (waltz, paso, line dance, etc). A refreshment bar will be at your disposal.

La asociación Tiss’Liens 64 organiza un baile de té el sábado 15 de abril de 2023, de 15.00 a 19.00 horas. La animación habitual se basará en el baile social (vals, paso, baile en línea, etc.). Habrá un bar de refrescos a su disposición.

Der Verein Tiss’Liens 64 organisiert am Samstag, den 15. April 2023, von 15.00 bis 19.00 Uhr einen Tanztee. Übliche Animation rund um den Gesellschaftstanz ( Walzer, Paso, Line Dance, etc.). Ein Getränk wird Ihnen zur Verfügung stehen .

