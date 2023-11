Venus VNR + I Am Stramgram LA ROUTE DU SON, 6 avril 2024, BILLERE.

Venus VNR + I Am Stramgram LA ROUTE DU SON. Un spectacle à la date du 2024-04-06 à 21:00 (2024-04-06 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

ACP / AMPLI présentent L-R-20-0044756/758 Le duo s’impose en véritable caméléon de la pop s’inspirant de ses codes pour créer des histoires et des refrains qui prennent aux tripes. Des émotions brutes et une musique puissante, voilà les piliers qui forgent le caractère incontrôlable du duo. L’alchimie de Venus VNR est un savant mélange des textes forts et souvent durs de Félix (ex Thérapie Taxi) avec des musiques dansantes et des refrains pop sucrés portés par la voix de Laurène. Venus VNR a tout du phénomène artistique musical non identifié. Partagé entre une pop prête à défoncer les murs trop réducteurs de sa définition, tout en ancrant ses textes dans un besoin inné et bouillant de laisser exploser des pensées que certains jugeront violentes mais que d’autres considéreront comme nécessaires, le duo n’a aucune limite. Et c’est tant mieux ! Que ceux qui n’ont jamais eu envie de se rebeller leur jettent la première pierre. Que tous les autres se jettent sur leur musique.

Votre billet est ici

LA ROUTE DU SON BILLERE Allée Montesquieu 64140

16.8

EUR16.8.

Votre billet est ici