Samedi 09 Décembre | La Route du Son | BILLÈRE | 21H00-4H00 Ampli & Galaxie XXIII présentent : NEBULA CLUB PELEC INDUSTRIE + CRASH & LEARN + FRANCO DIVINE + MR CRANE + VOLCAN + TARANTA LANERA Pour ses dix ans de loopings et autres voltiges incontrôlées, GALAXIE XXIII propose un trip cosmique au fin fond des espaces électroniques inexplorés des astres du sud-ouest. Nous ne naviguerons pas à vue, voici le plan de vol en 6 points: TARANTA LANERA, VOLCAN (Bdx), MR CRANE (Bdx), FRANCO DIVINE (Bdx), CRASH & LEARN (Tlse), PELEC INDUSTRIE (Tarbes) Au programme donc, nous sonderons les mécaniques célestes au hasard de crépuscules rouillés, de pollutions électromagnétiques, de radiobalises hébétées en dronautique calibrée et autres faisceaux inverses. Le corps en suspension, le cerveau en pulsation, ou vice versa selon les télescopages robotiques et avatars orbitaux ! Volcan Volcan

LA ROUTE DU SON BILLERE Allée Montesquieu 64140

