NuitElectro Collectif Super Daronne Baraka Dansé Lily of the Valey LA ROUTE DU SON, 18 novembre 2023, BILLERE.

Ampli (LR21009155) & Super Daronne présentent Samedi 18 Novembre | La Route du Son | BILLÈRE | 21H00-04H00 NUIT ELECTRO COLLECTIF SUPER DARONNE BARAKA + LILY OF THE VALLEY + DANSÉ + SUPER DARONNE DJ’S Le collectif bordelais SUPER Daronne descend à Pau, ville chère à son cœur pour défendre leur vision de la musique électronique et les valeurs d’unité et de bienveillance qui en découlent. Depuis 5 anspassés à télescoper clubs, festivals, warehouses, open airs, lieux audiophiles et radios, le signal du collectif tend aujourd’hui à s’imposer parmi la jeune garde du circuit hexagonal. BARAKA Hawa Sarita (DJ, chanteuse, poétesse, autrice) et Cristofeu (DJ et producteur) fusionnent leurs rêves et leurs diverses influences pour faire naître le projet Baraka. De cette alchimie sonore éclot une musique cathartique et mouvante, dont les beats répétitifs et les sonorités acid venues des profondeurs réparent les âmes et réchauffent les cœurs. Les deux DJs célèbrent leur amour pour la club culture à coup de TR8 tapageuses, de break beats incisifs, de nappes synthétiques puisées dans la trance et le trip-hop, et de voix féminines caverneuses aux résonances libératrices. BARAKA

LA ROUTE DU SON BILLERE Allée Montesquieu 64140

11.8

