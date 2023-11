Nahir + Malo LA ROUTE DU SON, 10 novembre 2023, BILLERE.

Ampli (LR21009155) et la Ville de Pau présentent : Vendredi 10 Novembre | La Route du Son | BILLÈRE | 21H00 La Ville de Pau avec le soutien d’Ampli présente dans le cadre du festival Pau Validé : NAHIR + MALO NAHIR Un des artistes les plus attendus en 2021, Nahir, rappeur originaire de Bobigny aspire à un avenir radieux dans le rap français. Baigné dans le style urbain depuis sa plus tendre enfance, il s’inspire de nombreux artistes tels que Tupac, DMX, ou encore Booba. Son tout nouveau projet « Intégral » mêle plusieurs atmosphères, passant du drill au RnB, accompagné d’une signature musicale bien à lui ainsi que des rimes aiguisées. Il s’appuie aussi sur diverses collaborations issues de la nouvelle génération du rap français telles que Freeze Corleone sur le titre Moneygram , Hornet La Frappe, Frenetik ou encore Gradur. MALO Après quelques extraits et collaborations de très bonne facture (Kosei ou encore Beeby) qui ont attiré l’attention sur sa voix et son style, il nous envoie un EP intitulé Froid Comme Dehors . On se retrouve pris entre des productions aux sonorités venues d’outre-Atlantique et dans un métissage qui transpire de sincérité. Impossible de mettre Froid comme dehors dans une seule case, allant de bangers à morceaux engagés, le tout saupoudré de flows et mélodies complexes, de textes travaillés, et surtout un réel goût de nouveauté. Nahir Nahir

LA ROUTE DU SON BILLERE Allée Montesquieu 64140

