Festi’vert Théâtre : Moi j’ai choisi d’aimer Théâtre de Lacaze Billère, vendredi 19 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19

Nouvelle création pro signée Cliff Paillé, après les Coquelicots, Un soir chez Renoir ou encore Chaplin.

Alfred de Musset a écrit :

« Quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit : j’ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois; mais j’ai aimé. C’est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. »

Mais quand on a vingt ans, aujourd’hui, dans un monde en crise et en furie, où trouver la force d’aimer. Un spectacle dur et tendre, résolument optimiste sans rien céder à la noirceur du monde.

EUR.

Théâtre de Lacaze Place de la Mairie

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



