Fracasse ou La Révolte des enfants des Vermiraux Salle des Fêtes, 4 février 2021 20:30, Billé.

Jeudi 4 février 2021, 20h30 Sur place Plein-tarif : 12 € Demi-tarif : 6 € resa.ccjd@fougeres-agglo.bzh

Cette pièce casse les codes du théâtre, vous ne verrez ni fauteuil, ni scène ou projecteur. Avec des meubles en bois pour simple décor et un public , Fracasse nous fait vivre une histoire forte.

Cie des Ô

Une histoire de révolte par l’imaginaire

Librement inspirée du Capitaine Fracasse de Théophile Gautier et de l'histoire de La révolte des enfants des Vermiraux, la Compagnie des Ô et Sarbacane Théâtre, s'emparent de ces histoires et témoignent de la force de l'imaginaire. En 1911, pour la première fois, la parole d'enfants est prise en compte dans un tribunal. Ce fait divers sera le point de départ de cette histoire dans laquelle des enfants se rebellent contre les adultes. A partir de l'oeuvre de Théophile Gautier, les personnages jouent à la révolte jusqu'à ce qu'elle devienne réelle. Cette pièce casse les codes du théâtre, vous ne verrez ni fauteuil, ni gradin, ni scène ni rideau ou projecteur. Avec des meubles en bois pour simple décor et un public au coeur du jeu, Fracasse nous fait vivre une histoire forte au coeur de l'action.

Texte et dramaturgie Nicolas Turon

D’après le mythe de Théophile Gautier

Avec Laura Zauner, Fayssal Benbhamed ou Jérôme Rousselet, Otilly Belcour ou Nicolas Turon

Meubles Sébastien Renauld

Direction d’acteurs Odile Rousselet

Musique Shadow Kids et Bird of Prey, par Toxic Kiss (Laetitia Vançon, Sebastien Servais, David L’huillier, Manuel Etienne)

Arrangements Toxic Kiss & Tom Rocton

Salle des Fêtes Billé 35133 Billé Ille-et-Vilaine

©DR