Finistre Douarnenez Après avoir été obligé d’annuler les 2 précédentes éditions à cause du Covid, nous sommes très heureux de vous annoncer que Douarnenez Valdys défendra sa triple couronne européenne à domicile en mars prochain !

La Coupe d’Europe Classic Teams a été créée en 2008 par la Confédération Européenne de Billard et regroupe les meilleures équipes de billard carambole aux jeux de série des plus grands championnats européens. https://www.facebook.com/events/897361130882776/ Douarnenez

