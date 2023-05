Bill Laurance & Michael League Salle des concerts – Cité de la musique, 4 septembre 2023, Paris.

Le lundi 04 septembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

26 €

Placement assis numéroté

Échappés de Snarky Puppy, le pianiste Bill Laurance et le bassiste Michael League délaissent le bruit et la fureur pour un sublime duo acoustique et minimal made in Europe.

Piliers fondateurs du groupe Snarky Puppy, Bill Laurance et Michael League s’échappent de leur big-band explosif le temps d’un duo minimaliste : on passe effectivement d’un côté du spectre (harmonique) à l’autre, délaissant l’épaisseur des arrangements orchestraux et les sections rythmiques survoltées pour un dialogue de cordes acoustiques. Celles, frappées, du piano de Bill et celles, pincées, de Michael qui, en plus d’être un bassiste de grande tenue, joue de l’oud, du ngoni et des guitares fretless… Paru à l’hiver 2023, Where You Wish You Were, nous plonge au cœur d’une musique élégiaque et mélancolique : un répertoire à découvrir immanquablement pour la première fois en France sur la scène de la Cité de la Musique.

1re partie : Svaneborg Kardyb

Avec un pied en Angleterre, l’autre au Danemark, le duo Svaneborg Kardyb, révélation du jazz européen entre électro et acoustique, emprunte aux codes de la musique répétitive.

Duo danois encore largement inconnu en France, Svaneborg Kardyb a publié son troisième album ce printemps sur le label mancunien Gondwana Records, connu pour être the home sweet home de GoGo Penguin. Et de fait, le répertoire du multi-claviériste Nikolaj Svaneborg et du batteur/percussionniste Jonas Kardyb s’inscrit parfaitement dans la droite lignée du trio de Manchester et peut-être plus encore du Portico Quartet avec une musique construite toute en ostinatos, avec une pointe d’électro. Difficile également de ne pas entrevoir l’influence d’une touche nordique : celle de l’épure et de l’économie du jeu.

Salle des concerts – Cité de la musique 221 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://jazzalavillette.com/fr/evenement/26875/bill-laurance-michael-league-svaneborg-kardyb contact@philharmoniedeparis.fr https://jazzalavillette.com/fr/evenement/26875/bill-laurance-michael-league-svaneborg-kardyb

Txus Garcia Photo Bill Laurance & Michael League