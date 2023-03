Bill Charlap Trio DUC DES LOMBARDS PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Phil Woods, Wynton Marsalis, Tony Bennett ou encore Barbra Streisand ont fait appel à Bill Charlap en studio ou sur scène. Ce pianiste new-yorkais est à la tête de son propre trio depuis 1997 et a remporté un Grammy Award pour son album « Uptown, Downtown » en 2017. Avec élégance et beaucoup de classe, il vient nous délecter d'un jazz intemporel. Bill Charlap – Piano David Wong – Contrebasse Carl Allen – Batterie

DUC DES LOMBARDS PARIS
42 RUE DES LOMBARDS
Paris

2023-04-01 à 22:00
Tarif : 45.1 à 45.1 euros.

