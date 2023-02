BILL CALLAHAN L’ANTIPODE MJC RENNES, 22 avril 2023, RENNES.

BILL CALLAHAN L’ANTIPODE MJC RENNES. Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 20:30 (2023-04-22 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Gratuit pour les moins de 10 an(s) Bill Callahan – États-Unis – Folk – Rock – Poésie Actif depuis les années 1990, Bill Callahan est l’auteur d’une large discographie – plus de quinze long-formats – , fortement ancrée dans des sonorités americana alliées à des sensibilités folk et indie rock, et qui l’a imposé comme l’un des singer-songwriters américains les plus intéressants du siècle, largement acclamé par la critique au fil de sa carrière. Se produisant d’abord en tant que Smog, le musicien a commencé à signer ses œuvres sous le nom de Bill Callahan à partir de 2007, avec l’album Woke On A Whaleheart. Un an après Blind Date Party en collaboration avec Bonnie “Prince” Billy, Bill Callahan dévoile YTI?A?? le 14 octobre 2022 sur son label de toujours, Drag City Records. Un disque pour renverser le réel, un voyage ascensionnel, tissé par des guitares changeantes, du creux du canyon (avec les Coyotes) au zénith nocturne. « Je voulais faire un disque qui abordait ou reflétait le climat actuel. J’ai eu l’impression qu’il était nécessaire de réveiller les gens – réveiller leur amour, leur gentillesse, leur colère, réveiller n’importe quoi en eux. Faire fonctionner leurs sens à nouveau. »

