Exposition d’illustrations originales de Philippe Jalbert à Sévérac-le-Château Biliothèque de Sévérac Sévérac d’Aveyron, 17 octobre 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

La bibliothèque de Sévérac vous propose une exposition d’illustration originales de Philippe Jalbert, auteur et illustrateur jeunesse !.

2023-10-17 fin : 2023-11-03 . EUR.

Biliothèque de Sévérac Sévérac-le-Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



The Sévérac library presents an exhibition of original illustrations by Philippe Jalbert, children’s author and illustrator!

La biblioteca de Sévérac acoge una exposición de ilustraciones originales de Philippe Jalbert, autor e ilustrador para jóvenes

Die Bibliothek von Sévérac bietet Ihnen eine Ausstellung mit Originalillustrationen von Philippe Jalbert, Autor und Illustrator für Kinder!

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac