Forum “comment bien vieillir dans nos campagnes ?” Bilieu – Salle des fêtes Bilieu, 20 octobre 2023, Bilieu.

Pour informer les retraités sur les services du bien vieillir menés près de chez eux, le Commission solidarité du Tour du Lac et ses partenaires dont la MSA, organisent le 1er Forum Interco Seniors le 20 octobre 2023 de 10h00 à 17h30 à Bilieu.

Au programme, échanges avec des professionnels, conférences et ateliers…

Les élus MSA seront présents à ce 1er Forum Interco Seniors aux côtés d’Itinéraires de Santé, une association créée par la MSA

Entrée libre et gratuite.

Bilieu – Salle des fêtes 38850 Bilieu, France Bilieu 38850 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:30:00+02:00

