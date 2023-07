CAMINI BILIA Dimont, 2 août 2023, Dimont.

CAMINI 2 – 31 août BILIA Entrée Libre

Camini est un projet culturel ayant pour objectif de proposer une programmation artistique dans les territoires reculés de Corse.

Par le biais de l’itinérance, approche particulièrement adaptée à nos contraintes géographiques, Camini circule dans les zones rurales de l’île, à la rencontre des publics qui ne croisent que trop peu souvent la route des artistes.

Cette année, nous avons pris la décision de modifier le format de l’évènement. Dans une dynamique de lien social, notre ambition est d’aller au delà d’une représentation d’une soirée et de proposer aux artistes une véritable résidence de création de trois jours au sein des villages, les artistes auront ainsi l’opportunité de profiter de ce temps pour se retrouver, créer ensemble, promouvoir leur art, et échanger avec les locaux sur leur pratique artistique.

La résidence ouverte s’organise dans un lieu accessible à tous, permettant à chaque habitant de venir librement à la rencontre des artistes tout au long de la journée.

L’objectif est de favoriser la découverte des créations insulaires et de partager la diffusion des spectacles entre la Haute-Corse et la Corse du Sud. Au total sont prévues 7 résidences ouvertes de trois jours à travers l’île.

Le soutien des institutions partenaires nous permet de proposer gratuitement aux communes et aux habitants ces spectacles de qualité alliant diverses pratiques artistiques : musique, théâtre, danse et arts plastiques. Dans la continuité de cet esprit coopératif, les communes d’accueil auront pour mission d’assurer la restauration et l’hébergement des artistes tout au long de leur séjour.

BILIA VILLAGE Dimont 20160 Nord

