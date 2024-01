Concert » Univers Brassens » Bilhac, samedi 13 janvier 2024.

Bilhac Corrèze

Début : 2024-01-13 16:30:00

fin : 2024-01-13

L’association Patrimoine Animation Culture de Bilhac organise un concert intimiste avec Jacques Barnabé ( guitare et chant ) et Christian Daguet ( piano et accordéon ) du groupe » Univers Brassens » dans l’église de Bilhac

L'association Patrimoine Animation Culture de Bilhac organise un concert intimiste avec Jacques Barnabé ( guitare et chant ) et Christian Daguet ( piano et accordéon ) du groupe » Univers Brassens » dans l'église de Bilhac

Bilhac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



