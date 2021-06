Biletterie spectacle – Festival Terre de Danses – Saioak Bressuire, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Bressuire.

Biletterie spectacle – Festival Terre de Danses – Saioak 2021-07-09 20:45:00 – 2021-07-09 Place Jules Ferry Le Théâtre

Bressuire Deux-Sèvres Bressuire

15 EUR Danse basque contemporaine.

Bilaka prolonge l’exploration de la danse traditionnelle basque et questionne sa persistance dans le monde contemporain. Les interprètes sont à la recherche de ce qui constitue leur identité. Ils jouent avec l’interchangeabilité des uns et des autres, avec les variations chorégraphiques et sondent leur héritage pour poser un regard sur ce qui les a construits.

