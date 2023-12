Contes de Noël Bilbliothèque municipale Le Bugue Catégories d’Évènement: Dordogne

Le Bugue Contes de Noël Bilbliothèque municipale Le Bugue, 27 décembre 2023, Le Bugue. Le Bugue Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 15:00:00

fin : 2023-12-27 Venez vous faire conter Noël à la bibliothèque du Bugue. L’animation sera suivie d’un goûter. Attention, les places sont limitées: pensez à vous inscrire! (à partir de 6 ans).

Venez vous faire conter Noël à la bibliothèque du Bugue. L’animation sera suivie d’un goûter. Attention, les places sont limitées: pensez à vous inscrire! (à partir de 6 ans)

Venez vous faire conter Noël à la bibliothèque du Bugue. L’animation sera suivie d’un goûter. Attention, les places sont limitées: pensez à vous inscrire! (à partir de 6 ans) EUR.

Bilbliothèque municipale rue du jardin public

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-20 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Le Bugue Autres Code postal 24260 Lieu Bilbliothèque municipale Adresse Bilbliothèque municipale rue du jardin public Ville Le Bugue Departement Dordogne Lieu Ville Bilbliothèque municipale Le Bugue Latitude 44.9185818 Longitude 0.92494746 latitude longitude 44.9185818;0.92494746

Bilbliothèque municipale Le Bugue Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-bugue/