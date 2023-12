CHILDREN’S HOUR Bilbiothèque Étriché, 27 janvier 2024, Étriché.

Étriché Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 11:00:00

fin : 2024-01-27 11:45:00

Viens découvrir des histoires en anglais.

Des chansons, des jeux et des activités manuelles pour s’amuser à parler et lire en anglais avec Phoebe de la bibliothèque anglophone d’Angers.

It’s time for us to listen to some stories in English, with Phoebe of course!

Public : 4 – 6 ans à 10h

Public : 7 – 10 ans à 11h

Durée : 45 min. | GRATUIT

Sur réservation : reservationculturelle@ccals.fr

Bibliothèque – Etriché

.

Bilbiothèque Clos de la Roulière

Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-20 par eSPRIT Pays de la Loire