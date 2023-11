Tournoi de squash Bilbalka Saint-Palais, 9 décembre 2023, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Tournoi de squash tous niveaux, mixte et amical à Bilbalka..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Bilbalka D8

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mixed, friendly squash tournament for all levels at Bilbalka.

Torneo amistoso mixto de squash para todos los niveles en Bilbalka.

Squash-Turnier für alle Niveaustufen, gemischt und freundschaftlich in Bilbalka.

