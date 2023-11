Jeudis après l’école : activités pour enfants. Bilbalka Saint-Palais, 7 décembre 2023, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Tous les jeudis, Bilbalka vous propose une formule spéciale pour les enfants : trampoline, escalade, jorkyball… pour se dépenser en s’amusant ! (Hors vacances scolaires)..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 18:00:00. EUR.

Bilbalka D8

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every Thursday, Bilbalka offers a special package for children: trampoline, climbing, jorkyball… a fun way to work out! (Outside school vacations).

Todos los jueves, Bilbalka ofrece un paquete especial para niños: cama elástica, escalada, jorkyball… ¡una forma divertida de hacer ejercicio! (Fuera de vacaciones escolares).

Jeden Donnerstag bietet Bilbalka ein spezielles Angebot für Kinder: Trampolin, Klettern, Jorkyball… um sich auszupowern und dabei Spaß zu haben! (Außerhalb der Schulferien).

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme Pays Basque