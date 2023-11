Minute ! Papillon : seul en scène de Marc Lafaurie Bilbalka Saint-Palais Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Palais Minute ! Papillon : seul en scène de Marc Lafaurie Bilbalka Saint-Palais, 24 novembre 2023, Saint-Palais. Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques Mise en scène par Ezec Le Floch, compagnie de Théâtre « Le Diffuseur d’Emoi ». Durée : 50 min..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

Bilbalka D8

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Directed by Ezec Le Floch, « Le Diffuseur d’Emoi » theater company. Running time: 50 min. Dirigida por Ezec Le Floch, compañía de teatro « Le Diffuseur d’Emoi ». Duración: 50 min. Inszeniert von Ezec Le Floch, Theatergruppe « Le Diffuseur d’Emoi ». Dauer: 50 Min. Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Palais Autres Lieu Bilbalka Adresse Bilbalka D8 Ville Saint-Palais Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Bilbalka Saint-Palais latitude longitude 43.32018;-1.04494

Bilbalka Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-palais/