Olivet Espace Sport Santé - Maison Sport Santé PSL45 Loiret, Olivet Bilans forme personnalisés gratuits Espace Sport Santé – Maison Sport Santé PSL45 Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Bilans forme personnalisés gratuits Espace Sport Santé – Maison Sport Santé PSL45, 19 novembre 2021, Olivet. Bilans forme personnalisés gratuits

du vendredi 19 novembre au vendredi 17 décembre à Espace Sport Santé – Maison Sport Santé PSL45

**La Maison Sport Santé de Profession Sport et Loisirs 45 ouvre une permanence sur Olivet dès le vendredi 19 novembre 2021.** Cette permanence se tiendra : * **tous les vendredis de 13h30 à 17h00** * dans l’**espace sport santé de la Maison Sport Santé PSL45 au 331 rue d’Alsace à Olivet (1er étage)** Vous pouvez ainsi venir sans rendez-vous lors de notre permanence pour vous renseigner sur les bienfaits de l’activité physique, demander des conseils ou bénéficier en prenant rendez-vous d’un bilan forme personnalisé gratuit (45 mn).. Pour bénéficier d’un bilan forme personnalisé, il suffit juste de vous inscrire sur l’agenda en choisissant le créneau qui vous convient : [https://sportsantepsl45.wixsite.com/website/olivet](https://sportsantepsl45.wixsite.com/website/olivet)

gratuit

Bénéficiez d’un bilan forme personnalisé gratuit Espace Sport Santé – Maison Sport Santé PSL45 331 rue d’alsace 45160 olivet Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T13:30:00 2021-11-19T17:00:00;2021-11-26T13:30:00 2021-11-26T17:00:00;2021-12-03T13:30:00 2021-12-03T17:00:00;2021-12-10T13:30:00 2021-12-10T17:00:00;2021-12-17T13:30:00 2021-12-17T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Espace Sport Santé - Maison Sport Santé PSL45 Adresse 331 rue d'alsace 45160 olivet Ville Olivet lieuville Espace Sport Santé - Maison Sport Santé PSL45 Olivet