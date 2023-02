Bilal Hassani – Théorème Tour LE METRONUM TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Bilal Hassani – Théorème Tour LE METRONUM, 7 avril 2023, TOULOUSE. Bilal Hassani – Théorème Tour LE METRONUM. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:00 (2023-04-05 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros. (PLATESV-D-2021007316/7318/7319) LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente AVEC NYX PROFESSIONAL MAKEUP BILAL HASSANIAttention, événement ! Après avoir rempli le mythique et glamour Crazy Horse, Bilal Hassani sera au Metronum le 7 avril 2023 pour défendre son troisième album « Théorème ».A quelques jours à peine de sa représentation à la Gaîté Lyrique de Paris où Bilal livrera une prestation haute en couleurs et à la pointe de la technologie, après avoir rempli le mythique et glamour Crazy Horse, une tournée française est annoncée ! Icône de la Gen Z, Bilal Hassani a porté auprès du grand public français une attitude queer loin des clichés souvent vus à la télévision. À travers la pop, dont il travaille les dimensions tant musicales que visuelles, le chanteur transmet des messages essentiels, notamment contre l’homophobie. Sur son troisième album, Théorème, qui vient de sortir, Bilal Hassani opère une mue musicale. Après deux albums qui lorgnaient vers la pop et l’électro, l’auteur-compositeur-interprète flirte avec des continents sonores plus pointus. Épaulé par le producteur Grand Marnier, du groupe électro-pop Yelle – qui a notamment travaillé avec la regrettée SOPHIE –, il dévoile des ritournelles de pop synthétique aventureuses. Bilal Hassani Votre billet est ici LE METRONUM TOULOUSE 2 Rond-Point Mme de Mondonville Haute-Garonne (PLATESV-D-2021007316/7318/7319) LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente AVEC NYX PROFESSIONAL MAKEUP BILAL HASSANI Attention, événement ! Après avoir rempli le mythique et glamour Crazy Horse, Bilal Hassani sera au Metronum le 7 avril 2023 pour défendre son troisième album « Théorème ».

A quelques jours à peine de sa représentation à la Gaîté Lyrique de Paris où Bilal livrera une prestation haute en couleurs et à la pointe de la technologie, après avoir rempli le mythique et glamour Crazy Horse, une tournée française est annoncée ! Icône de la Gen Z, Bilal Hassani a porté auprès du grand public français une attitude queer loin des clichés souvent vus à la télévision. À travers la pop, dont il travaille les dimensions tant musicales que visuelles, le chanteur transmet des messages essentiels, notamment contre l’homophobie. Sur son troisième album, Théorème, qui vient de sortir, Bilal Hassani opère une mue musicale. Après deux albums qui lorgnaient vers la pop et l’électro, l’auteur-compositeur-interprète flirte avec des continents sonores plus pointus. Épaulé par le producteur Grand Marnier, du groupe électro-pop Yelle – qui a notamment travaillé avec la regrettée SOPHIE –, il dévoile des ritournelles de pop synthétique aventureuses. .32.5 EUR32.5. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu LE METRONUM Adresse 2 Rond-Point Mme de Mondonville Ville TOULOUSE Tarif 32.5-32.5 lieuville LE METRONUM TOULOUSE Departement Haute-Garonne

LE METRONUM TOULOUSE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Bilal Hassani – Théorème Tour LE METRONUM 2023-04-07 was last modified: by Bilal Hassani – Théorème Tour LE METRONUM LE METRONUM 7 avril 2023 Le Metronum Toulouse

TOULOUSE Haute-Garonne