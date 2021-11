Hasparren Hasparren Hasparren, Pyrénées-Atlantiques Bikoizketa tailerra – atelier cinéma Hasparren Hasparren Catégories d’évènement: Hasparren

Antolatzailea : Hazparneko Herriko Etxea

Binahi casting eta figurazio agentziako profesionalek tailerra eskainiko dute film baten bikoizketa nola egiten den irakasteko mediatekan.

Lekuak mugatuak, izena emateko : 05 59 70 16 83 – naia.montagut@ville-hasparren.fr

Les professionnels de l’agence de casting et de figuration Binahi proposent un atelier qui vous permettra de connaitre les coulisses des doublages des films à la médiathèque. Bikoizketa tailerra

