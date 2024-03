Bik’it trail Razès, dimanche 17 mars 2024.

Bik’it trail Razès Haute-Vienne

Le BIK’IT TRAIL Decathlon Limoges revient cette année pour sa 15e édition sur le site mythique de Santrop au Lac de Saint Pardoux !

Avec ses épreuves de Bike and Run adaptés à tous les pratiquants, cette journée est organisée chaque année par la promotion des L3 MS STAPS de Limoges au nom de l’association Amosport Limoges, cette édition 2024 saura satisfaire vos envies de sport et de partage !

POUR QUI ? Pour les amoureux de la nature, les sportifs en herbe, les débutants, les experts et surtout tous ceux voulant passer un moment convivial et se dépasser entre amis et famille !

Adaptées à tout âge et tout niveau, chacun trouvera la course idéale ! ??

AUTRES ANIMATIONS ? Oui ! Des animations de jeux ludiques seront mis à dispositions pour toutes les personnes présentes sur le lieu de la manifestation mais aussi un spectacle surprise sera donné ?? EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 08:30:00

fin : 2024-03-17 17:00:00

Site de Santrop

Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine amosport2@gmail.com

L’événement Bik’it trail Razès a été mis à jour le 2024-03-04 par Maison du Lac de Saint-Pardoux