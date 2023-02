Bike & Run Gymnase La Croix des Sarrazins Auxonne Auxonne Catégories d’Évènement: Auxonne

Côte-d'Or

Bike & Run Gymnase La Croix des Sarrazins, 19 mars 2023, Auxonne Auxonne. Bike & Run Chemin de la Brizotte Gymnase La Croix des Sarrazins Auxonne Côte-dOr Gymnase La Croix des Sarrazins Chemin de la Brizotte

2023-03-19 – 2023-03-19

Gymnase La Croix des Sarrazins Chemin de la Brizotte

Auxonne

Côte-dOr Auxonne EUR 4 18 Le Triathlon Club Auxonnais organise son 2ème Bike and Run le dimanche 19 mars 2023 à Auxonne ! https://inscriptions-teve.fr/bike-run-d-auxonne-2023/select_competition Gymnase La Croix des Sarrazins Chemin de la Brizotte Auxonne

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Auxonne, Côte-d'Or Autres Lieu Auxonne Adresse Auxonne Côte-dOr Gymnase La Croix des Sarrazins Chemin de la Brizotte Ville Auxonne Auxonne lieuville Gymnase La Croix des Sarrazins Chemin de la Brizotte Auxonne Departement Côte-dOr

Auxonne Auxonne Auxonne Côte-dOr https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxonne auxonne/

Bike & Run Gymnase La Croix des Sarrazins 2023-03-19 was last modified: by Bike & Run Gymnase La Croix des Sarrazins Auxonne 19 mars 2023 Auxonne Chemin de la Brizotte Gymnase La Croix des Sarrazins Auxonne Côte-dOr Côte-d'Or Gymnase La Croix des Sarrazins Auxonne

Auxonne Auxonne Côte-dOr