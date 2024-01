Bike & Run du Grillen Colmar, dimanche 25 février 2024.

Bike & Run du Grillen Colmar Haut-Rhin

Participez à la 1ère édition 1 course adulte et 2 enfants (8-11ans et 12 15 ans)

Au programme, 3 courses :

Jeunes 8-11 ans Poussin et Pupille (nés de 2013 à 2016) 200 m de course à pieds et environ 3,5 km de vtt avec un

point de contrôle à 50 m de la ligne d’arrivée, 40 équipes inscrites maximum,

Jeunes 12-15 ans Benjamin et Minime (nés de 2009 à 2012) 350 m de course à pieds et environ 5,1 km de vtt

(petite boucle 1 600 m tracé orange + grande boucle 3500 m boucle bleue) avec un point de contrôle à 50m de la

ligne d’arrivée, 40 équipes inscrites maximum,

Sprint (à partir de 16 ans) 1000 m de course à pieds et environ 16,7 km 100 équipes maximum

– Inscriptions exclusivement sur le site www.sporkrono.fr (date limite d’inscription fixée au 22 février 2024 minuit). EUR.

rue des Jardins

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est contact@thriathlondecolmar.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 11:15:00

fin : 2024-02-25



