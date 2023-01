Bike & Run Bourbon-Lancy, 22 janvier 2023, Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy.

Bike & Run

Plan d’eau du breuil Rue du Breuil Bourbon-Lancy Saône-et-Loire Rue du Breuil Plan d’eau du breuil

2023-01-22 – 2023-01-22

6 EUR Le TBL 71 organisation son traditionnel Bike and Run qui se déroulera au plan d’eau du Breuil.

Le Bike and Run, c’est quoi ?

Le principe de cette discipline est de mélanger VTT et course à pied. Sur une distance donnée, les deux partenaires s’échangent le VTT comme bon leur semble, le but étant de franchir la ligne d’arrivée ensemble.

Chacun porte un casque durant la course.

Cette épreuve sera la 10ème étape du challenge régional de Bike and Run en Bourgogne Franche-Comté et les courses seront accessibles également aux non licenciés FFTRI qui pourront découvrir et se confronter à des spécialistes de la discipline.

Jeunes 1 (2012-2017) – 2km – Départ à 13h

Jeunes 2 (2008-2011) – 4km – Départ à 13h30

XS (2007 et avant) – 12km – Départ 15h

contact.tbl71@gmail.com

