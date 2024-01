Bike & Run 2024 Plaine des Sports de la Guitardié Albi, samedi 3 février 2024.

Bike & Run 2024 Le club Albi Triathlon organise cette manifestation qui consiste à enchaîner le vélo et la course à pied par équipe, avec un seul vélo pour deux équipiers. Samedi 3 février, 08h00 Plaine des Sports de la Guitardié de 16 à 24 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T08:00:00+01:00 – 2024-02-03T14:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T08:00:00+01:00 – 2024-02-03T14:00:00+01:00

Sur une distance donnée, les deux partenaires s’échangent le vélo, comme bon leur semble de la main à la main ou en gagne-terrain en déposant leur vélo dans les zones prévues à cet effet, le but étant de franchir la ligne d’arrivée ensemble. Cette manifestion propose quatre courses pour les jeunes (à partir de 6 ans) 2,5 km, 5,5 km et 8 km et pour les adutes, 10 km.

Plaine des Sports de la Guitardié Chemin de la Guitardié Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

