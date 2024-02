Bike Rota Run et Randonnée Pédestre Marmande, dimanche 24 mars 2024.

Bike Rota Run et Randonnée Pédestre Marmande Lot-et-Garonne

Le Rotary Club de Marmande en association avec la section Triathlon de l’ASPTT Marmande, et le soutien de la Ville de Marmande, organise le 6ème Bike Rota Run au profit de Neurodon, de la Recherche médicale sur le cerveau et les maladies neurologiques et psychiatriques.

– 9h enregistrement des inscriptions.

– 9h30 Départ Randonnée pédestre 12km.

– 10h Départ Randonnée pédestre 8km.

– 10h30 Départ Bike Rota Run 6km.

– 11h Départ Randonnée pédestre 4km.

– 11h30 Circuit des écoles.

– Fin de matinée Remise des lots par tirage au sort des participants et pot de l’amitié offert par le Rotary de Marmande. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 09:30:00

fin : 2024-03-24

Plaine de La Filhole

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine rotary.marmande@orange.fr

L’événement Bike Rota Run et Randonnée Pédestre Marmande a été mis à jour le 2024-02-16 par OT Val de Garonne