Balade à vélo sur le parcours du Tour de France 2023 Bike Park Montluçon, 12 juillet 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Une balade en vélo familiale et conviviale sera organisée et proposée pour toutes et tous à partir de 11h45. En partance du bike-park de Montluçon, elle traversera la ville en empruntant le parcours officiel du Tour de France 2023..

2023-07-12 11:15:00 fin : 2023-07-12 . .

Bike Park Rue Ernest Montusès

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A family-friendly bike ride will be organized and offered for all and sundry starting at 11:45am. Departing from the Montluçon bike park, it will cross the town along the official route of the Tour de France 2023.

A partir de las 11.45 horas se organizará un paseo en bicicleta para toda la familia. Con salida desde el aparcamiento de bicicletas de Montluçon, el paseo recorrerá la ciudad a lo largo de la ruta oficial del Tour de Francia 2023.

Ab 11:45 Uhr wird eine familienfreundliche und gesellige Fahrradtour für alle organisiert und angeboten. Sie startet im Bike-Park von Montluçon und führt durch die Stadt auf der offiziellen Strecke der Tour de France 2023.

