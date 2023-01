Bike and Run Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles

Bike and Run Varennes-Vauzelles, 5 mars 2023, Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles. Bike and Run Etang de Niffond Varennes-Vauzelles Nièvre

2023-03-05 – 2023-03-05 Varennes-Vauzelles

Nièvre Varennes-Vauzelles 6 6 EUR Compétition sportive à l’Etang de Niffond à VARENNES VAUZELLES organisée par l’ASAV Triathlon.

Bike and Run pour les enfants à partir de 6 ans.

3 parcours :

Parcours Hérisson : 1.04km

Parcours XS : 3.21km

Parours Macassin : 4.2km

Tarifs : 4€ à 6€ / 18€ par équipe.

Infos sur https://asavtriathlon.jimdofree.com/bike-and-run-2023/ asavauzellestriathlon@gmail.com http://asavtriathlon.jimdo.com/ Varennes-Vauzelles

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Nièvre, Varennes-Vauzelles Autres Lieu Varennes-Vauzelles Adresse Etang de Niffond Varennes-Vauzelles Nièvre Ville Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles lieuville Varennes-Vauzelles Departement Nièvre

Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-vauzelles-varennes-vauzelles/

Bike and Run Varennes-Vauzelles 2023-03-05 was last modified: by Bike and Run Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 5 mars 2023 Etang de Niffond Varennes-Vauzelles Nièvre nièvre Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles, Nièvre

Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre