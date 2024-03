Bike and run TCG 79 Boulevard Georges Clémenceau Parthenay, dimanche 14 avril 2024.

Bike and run TCG 79 Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Le TCG 79 Parthenay organise un bike and run sur la base de loisirs.

Le bike and run est une compétition sportive ouverte à tous. Vous êtes non licencié ? Nouveauté 2024 le certificat médical n’est plus obligatoire pour les adultes non licenciés ou licenciés « loisirs ».

Tous les renseignements nécessaires et inscriptions sont sur le site du club. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:30:00

fin : 2024-04-14 12:30:00

Boulevard Georges Clémenceau Base de Loisirs

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Bike and run TCG 79 Parthenay a été mis à jour le 2024-03-18 par CC Parthenay Gâtine