Bike and Run Soustons, 14 novembre 2021, Soustons.

Bike and Run Parking du Camping L’Airial 61 Avenue de Port d’Albret Soustons

2021-11-14 09:30:00 – 2021-11-14 Parking du Camping L’Airial 61 Avenue de Port d’Albret

Soustons Landes

EUR 14 Participer à la lutte contre le cancer de la prostate en s’engageant sur le Bike & Run de Soustons, voilà une proposition sportive et solidaire ! Il vous suffit de trouver une équipière ou un équipier, et de vous lancer le défi de participer à cette épreuve multisports, l’un(e) fera 9km ou 18km en VTT, l’autre 9km ou 18km en courant, le but est d’arriver groupé(e)s, en équipe, à l’arrivée… Les parcours seront balisés dans “la forêt des Montagnottes”. Inscription en ligne 14€ sur PB Organisation. Les bénéfices de l’évènement seront reversés intégralement à La Ligue contre le cancer – comité des Landes 40. Pass sanitaire et un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition seront demandés. La course 9km est ouverte aux 12-15 ans engagés avec un adulte. Organisé dans le cadre de l’opération “MOVEMBER”. Vous pouvez donc participer avec moustache.

Participer à la lutte contre le cancer de la prostate en s’engageant sur le Bike & Run de Soustons, voilà une proposition sportive et solidaire ! Il vous suffit de trouver une équipière ou un équipier, et de vous lancer le défi de participer à cette épreuve multisports.

+33 5 58 41 37 23

Participer à la lutte contre le cancer de la prostate en s’engageant sur le Bike & Run de Soustons, voilà une proposition sportive et solidaire ! Il vous suffit de trouver une équipière ou un équipier, et de vous lancer le défi de participer à cette épreuve multisports, l’un(e) fera 9km ou 18km en VTT, l’autre 9km ou 18km en courant, le but est d’arriver groupé(e)s, en équipe, à l’arrivée… Les parcours seront balisés dans “la forêt des Montagnottes”. Inscription en ligne 14€ sur PB Organisation. Les bénéfices de l’évènement seront reversés intégralement à La Ligue contre le cancer – comité des Landes 40. Pass sanitaire et un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition seront demandés. La course 9km est ouverte aux 12-15 ans engagés avec un adulte. Organisé dans le cadre de l’opération “MOVEMBER”. Vous pouvez donc participer avec moustache.

Ville de Soustons

Parking du Camping L’Airial 61 Avenue de Port d’Albret Soustons

dernière mise à jour : 2021-11-05 par