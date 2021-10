Bike and Run Saint-Astier, 14 novembre 2021, Saint-Astier.

Bike and Run Saint-Astier

2021-11-14 09:00:00 – 2021-11-14

Saint-Astier Dordogne

– 9h : Cross – Duathlon (adultes et jeunes nés à partir de 2005), en individuel ou en relais : parcours enchaînant course à pied 5 km / VTT 10 km / course à pied 2,5 km.

Tarifs en individuel : 15 € /17 €, tarifs en relais : 20 € / 22 €

A partir de 10h30 : Bike and Run (adultes, jeunes, et enfants de 6 à 14 ans, équipe de 2 concurrents avec un seul VTT), parcours enchaînant vélo et course à pied :

– 10h30 : 6-7 ans, boucle 1 km, tarif 5 € / 8-9 ans : 2 boucles 1 km (=2 km), tarif 5 € / 10-11 ans : boucle 2,5 km, tarif 5 € / 12-13 ans : 2 boucles de 2,5 km, soit 5 km, tarif 5 €

– 13h30 (adultes et jeunes nés à partir de 2005) : 2 boucles 10 km (=20 km), tarifs 20 € / 22 €

– 14h (adultes et jeunes nés à partir de 2007) : boucle 10 km, tarifs 15 € / 17 €

Restauration et buvette sur place

Inscriptions en ligne (https://ok-time.fr) ou sur place

RDV Gimel, retrait des dossards dès 7h30

st astier triathlon

Saint-Astier

dernière mise à jour : 2021-10-26 par