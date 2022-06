Bike and Run Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: 40110

Morcenx-la-Nouvelle

Bike and Run Morcenx-la-Nouvelle, 11 juin 2022, Morcenx-la-Nouvelle. Bike and Run Morcenx-la-Nouvelle

2022-06-11 – 2022-06-11

Morcenx-la-Nouvelle 40110 2 EUR Parcours de 7km et 14km autour des lacs d’Arjuzanx avec possibilité de louer des vélos sur place. A 11 heures se déroulera la Festicoursette de 800m pour les 8 – 13 ans. Inscription possible jusqu’au 10 juin apures de Tandem Mx 40. Parcours de 7km et 14km autour des lacs d’Arjuzanx avec possibilité de louer des vélos sur place. A 11 heures se déroulera la Festicoursette de 800m pour les 8 – 13 ans. Inscription possible jusqu’au 10 juin apures de Tandem Mx 40. +33 6 49 47 09 26 Parcours de 7km et 14km autour des lacs d’Arjuzanx avec possibilité de louer des vélos sur place. A 11 heures se déroulera la Festicoursette de 800m pour les 8 – 13 ans. Inscription possible jusqu’au 10 juin apures de Tandem Mx 40. Comité des Fêtes

Morcenx-la-Nouvelle

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 40110, Morcenx-la-Nouvelle Other Lieu Morcenx-la-Nouvelle Adresse Ville Morcenx-la-Nouvelle lieuville Morcenx-la-Nouvelle Departement 40110

Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle 40110 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morcenx-la-nouvelle/

Bike and Run Morcenx-la-Nouvelle 2022-06-11 was last modified: by Bike and Run Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle 11 juin 2022 40110 Morcenx-la-Nouvelle

Morcenx-la-Nouvelle 40110