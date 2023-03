Bike and Run, 19 mars 2023, Lesparre-Médoc .

Bike and Run

Lieu-dit La Bécade Lesparre-Médoc 33340

2023-03-19 – 2023-03-19

Lesparre-Médoc

33340

12 EUR Venez participer à notre évènement Bike and Run / Trail, organisé par le SAM Triathlon de Lesparre-Médoc.

Au programme

Un parcours Bike and Run XS, d’une distance de 12 km : 18€

Un parcours Bike and Run S, d’une distance de 18 km : 26€

Trail d’une distance de 12 km : 12€

Une course pour les enfants, gratuite, sera également proposée.

Le retrait des dossards est prévu le samedi 18 mars 2023, sur la place « La Bécade » à Lesparre, de 13h à 17h.

Il sera également possible de les récupérer avant les courses, le dimanche 19 mars, à partir de 8h.

+33 6 63 38 45 70

sam athlé

Lesparre-Médoc

dernière mise à jour : 2023-03-01 par