Bike and Run Family Bordeaux Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat, dimanche 24 mars 2024.

Bike and Run Family Bordeaux Chaque équipe composée d’un enfant à vélo et d’un adulte qui court, parcourt un tracé de 5 kilomètres sur les pistes et au cœur de l’hippodrome de Bordeaux Le Bouscat. Un évènement familial convivial. Dimanche 24 mars, 09h00 Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Inscription obligatoire en ligne. Tarifs : à partir de 7,50 € par personne.

En famille sur les pistes

Votre équipe constituée d’un adulte qui court et d’un enfant de moins de 13 ans en vélo, a rendez-vous sur les pistes de l’Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat pour une épreuve Loisirs de « Bike and Run Family ». Le parcours de 5 kilomètres vous permettra de fouler les pistes bien connues des épreuves hippiques, avant de vous emmener au centre de l’anneau où se succèderont des surfaces enherbées, chemins et pistes goudronnées. Une belle aventure pour votre équipe.

Et pour les plus grands

Vous souhaitez participer à la fête bien que votre partenaire cycliste ait plus de 13 ans ? Pas d’inquiétude, vous pouvez vous inscrire à la course Open Toutes Catégories. Au programme, les 5 kilomètres du circuit à parcourir à votre rythme, en binôme, avec la possibilité d’échanger le vélo à votre convenance avec votre équipier ! Possibilité de constituer des équipes féminines, masculines, mixtes, entre ados, etc.

Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat 8 Avenue de l'Hippodrome, 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Migron Gironde Nouvelle-Aquitaine

Crédit Photo Agence Blast Bordeaux