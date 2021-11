Sens Sens Sens, Yonne Bike and Run du Sénonais Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Bike and Run du Sénonais Sens, 5 décembre 2021, Sens. Bike and Run du Sénonais Plaine Champbertrand Chemin des Pêcheurs Sens

2021-12-05 12:45:00 – 2021-12-05 Plaine Champbertrand Chemin des Pêcheurs

Sens Yonne EUR 4 16 Sens Triathlon organise le Bike & Run du Sénonais.

Par équipe de 2, le Bike & Run consiste à enchaîner la course à pied et le vélo avec 1 seul VTT.

Chacun des 2 compétiteurs devra porter un casque. Le vélo doit être transmis de la main à la main. 3 courses sont au programme : – à 12h45 / parcours jeunes 1 (2016-2011) : 2 km

– à 13h15 / parcours jeunes 2 (2010-2007) : 4 km

– à 14h30 / courses XS (2006) : 13,3 km Le bulletin d’inscription est à retourner :

– par courrier à Arnaud Boudier, 22 rue Charles Boulle, 89150 Saint-Valérien

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Plaine Champbertrand Chemin des Pêcheurs Ville Sens lieuville Plaine Champbertrand Chemin des Pêcheurs Sens