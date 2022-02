Bike and Run du Retord Injoux-Génissiat Injoux-Génissiat Catégories d’évènement: Ain

Bike and Run du Retord
Injoux-Génissiat
2022-03-06

Le Bike and Run est une épreuve sportive qui se pratique en équipe de 2. Le principe est d'alterner course à pieds et VTT, l'équipe disposant d'un vélo pour 2 coureurs.

