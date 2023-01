Bike and run de Marignane Marignane, 5 février 2023, Marignane .

Bike and run de Marignane

Colline Notre-Dame de Pitié Marignane Bouches-du-Rhône

2023-02-05 – 2023-02-05

Epreuve ouverte à toutes personnes licenciées ou non à partir de mini-poussins.

Il s’agira de la première épreuve inscrite au challenge adultes de la ligue triathlon PACA.

Le port du casque homologué pour le vététiste et le coureur est obligatoire.

– 9h : départ des coureurs pour course S et XS

– 11h : départ jeunes poussins et mini-poussins

– 11h30 : départ pupilles

– 12h : départ benjamins

– 12h40 : remise des prix et récompenses.



Que les meilleurs gagnent !

Le club « Marignane Triathlon » organise son traditionnel « bike and run », sur le site de la colline Notre-Dame de Pitié. C’est une course en alternance par équipe de 2, composée d’un coureur à pied et d’un vététiste.

Venez nombreux les encourager.

president@marignane-triathlon.com +33 6 15 77 55 91

