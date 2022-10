BIKE AND RUN DE LUNEL Lunel Lunel Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Une épreuve sportive à parcourir en binôme l’un à pied, l’autre en vélo et réciproquement puisqu’on peut s’échanger autant de fois que nécessaire sa monture. Le but est de passer la ligne d’arrivée ensemble.

Bénéficiant du concours de la Ville de Lunel, du Département de l’Hérault et du soutien logistique d’Hérault Sport, ce Bike and Run propose trois parcours au départ de la Halle des Sports Alain le Hétet : Le sportif de 16 km en deux boucles, à partir de 16 ans – Départ 9h30

Le Familial de 8 km à partir de 12 ans – Départ 11h

Enfants de 2,5 km pour les 8 à 11 ans – Départ 11h30 Le Waimea Triathlon Club présente, sous l’égide de la Fédération Française de Triathlon, la première édition du Run and Bike de Lunel. Lunel

