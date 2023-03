Bike and Run, 26 mars 2023, Cosne-Cours-sur-Loire .

Port Aubry Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

2023-03-26 – 2023-03-26

EUR 4 18 Rendez-vous en bord de Loire vers Port Aubry pour l’évènement Bike and Run. Il est ouvert aux novices comme aux initiés ! C’est une course en binôme, de vélo et de course à pied, avec la particularité de n’avoir qu’un vélo pour deux. C’est une excellente occasion pour les amateurs de sport de se défier et de s’amuser en même temps.

Ouvert aux enfants à partir de 6 ans pour la course jeunes 1, aux enfants à partir de 12 ans pour la course jeunes 2 aux enfants à partir de 16 ans et aux adultes, pour la course XS. A chacun son rythme pour cette activité ! Retrait des dossards à partir de 10h30, début des courses à 12h45, 13h15 et 14h30.

cosnetriathlon@gmail.com http://www.cosne-triathlon.fr/bike-and-run.html

